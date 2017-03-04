35. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başladı

35. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başladı. Turnuvanın ilk gününde mücadele eden Türk sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Belarus, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Ürdün'den sporcular katıldı. Düzenlenen organizasyonunz ilk gününde Türk sporculardan 71 kiloda İlker Sönmez ve 80 kiloda Burhan Akbudak altın madalyaya, 71 kiloda Murat Dağ ile 98 kiloda Süleyman Demirci gümüş madalya, 59 kiloda Mustafa Sağlam, 71 kiloda Fevzi Topçu, 98 kiloda

Cenk İldem ve İlker Genel bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarınki müsabakalarla son bulacak turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

59 kilo: 1. Caly Sulaimanova (Kırgızistan), 2. Canybek Volchubekov (Kırgızistan), 3. Mustafa Sağlam (Türkiye), 3. Murad Mammadov (Azerbaycan)

71 kilo: 1. İlker Sönmez (Türkiye), 2. Murat Dağ (Türkiye), 3. Fevzi Topçu (Türkiye), 3. Giorgi Javakhia (Gürcistan)

80 kilo: 1. Burhan Akbudak (Türkiye), 2. Radzik Kuliyeu (Belarus), 3. Tornike Dzamashvili (Gürcistan), 3. Giorgi Tsirekidze (Gürcistan)

98 kilo: 1. Aliaksandr Hrabovik (Belarus), 2. Süleyman Demirci (Türkiye), 3. Cenk İldem (Türkiye), 3. İlker Genel (Türkiye)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakalardan görüntüler

Haber-Kamera: Ali Danaş / İstanbul,()