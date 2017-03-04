Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

35. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başladı

35. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başladı. Turnuvanın ilk gününde mücadele eden Türk sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti. Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan,...

35. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başladı

35. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başladı. Turnuvanın ilk gününde mücadele eden Türk sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Belarus, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Ürdün'den sporcular katıldı. Düzenlenen organizasyonunz ilk gününde Türk sporculardan 71 kiloda İlker Sönmez ve 80 kiloda Burhan Akbudak altın madalyaya, 71 kiloda Murat Dağ ile 98 kiloda Süleyman Demirci gümüş madalya, 59 kiloda Mustafa Sağlam, 71 kiloda Fevzi Topçu, 98 kiloda

Cenk İldem ve İlker Genel bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarınki müsabakalarla son bulacak turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

59 kilo: 1. Caly Sulaimanova (Kırgızistan), 2. Canybek Volchubekov (Kırgızistan), 3. Mustafa Sağlam (Türkiye), 3. Murad Mammadov (Azerbaycan)

71 kilo: 1. İlker Sönmez (Türkiye), 2. Murat Dağ (Türkiye), 3. Fevzi Topçu (Türkiye), 3. Giorgi Javakhia (Gürcistan)

80 kilo: 1. Burhan Akbudak (Türkiye), 2. Radzik Kuliyeu (Belarus), 3. Tornike Dzamashvili (Gürcistan), 3. Giorgi Tsirekidze (Gürcistan)

98 kilo: 1. Aliaksandr Hrabovik (Belarus), 2. Süleyman Demirci (Türkiye), 3. Cenk İldem (Türkiye), 3. İlker Genel (Türkiye)

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakalardan görüntüler

Haber-Kamera: Ali Danaş / İstanbul,()

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.