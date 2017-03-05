34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi

Türkiye Şampiyonayı 1 gümüş madalya İle tamamladı

Tek gümüş madalya 3000 metrede Yasemin Can'dan geldi.

ERCAN ATA-BELGRAD/ Sırbistan'ın başkenti Balgrad'ta 3 Mart'da başlaya ve bugün sona eren 34. Avrupa Salon Atletizm şampiyonasında 49 ülkeden 567 atlet yarıştı. Ülkemizi Avrupa Salon Atletizm şampiyonasında 6'sı kadın, 9'u erkek 15 sporcu temsil etti.

KADINLAR 3000 METREDE GÜMÜŞ MADALYA

Yasemin Can 3000 metre finalinde startın son turuna kadar önde götürdüğü yarışmanın son turunda, İngiliz Laura Muır'a geçilerek gümüş madalyada kaldı. Can, elemelerde 23 yaş altı, finaldeki yarışmada 8.43.67'lik derecesi ile Türkiye rekorunu kırdı.

15 SPORCU İLE KATILDIK

Belgrad Kombank Arena'da 3 Mart'ta başlayan ve İlk gün piste çıkan 10 sporcumuzdan Emel Dereli (gülle atma) 3000 metrede Tuğba Güvenç, Emine Hatun Tuna, 1500 metrede Özlem Kaya, Meryem Akdağ, 400 metre yarı finalinde Batuhan Altıntaş şampiyonadan elendi.

Son gün 3000 metre finalinde piste çıkan Ali Kaya, Ramazan Özdemir ve Aras Kaya'da şampiyonayı madalyasız tamamladılar.

3000 ERKEKLERDE MADALYA ÇIKMADI

Hayal Kırıklığı Ali Kaya:

2015 yılında Prag'ta 7.38.42'lik derecesi ile 3000 metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan Ali Kaya, Belgrad'ta 8.08.92 koşarak 9.'cu oldu.

Aras Kaya 12. Oldu:

3000 metre finalinde yarışan bir diğer sporcumuz Aras Kaya ise yarışmayı 8.16.36'lık derecesi ile şampiyonayı 12. Olarak tamamladı.

Ramazan Özdemir 11. Oldu:

Seçmelerde 7.52.64 ile finalde yarışan Ramazan Özdemir'de şampiyonayı 8.10.99'luk derece ile 11. Olarak madalyasız tamamladı.

4X400 ERKEKLERDE TÜRKİYE ADINA BİR İLK

1970 yılında yarışma takvimine giren ve bugüne kadar ilk defa 46 ülke arasında finale kalan ve Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Mahsun Korkmaz ve Akın Özyürek'ten oluşan 4X400 bayrak takımımız ise şampiyonayı 3.15.97'lik derecesi ile 6. Olarak tamamladı.