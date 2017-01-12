31.Afrika Uluslar Kupası başlıyor

2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den 16 futbolcu yer alacak

Türkiye'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen takım 3 oyuncu ile Kardemir Karabükspor

İSTANBUL- Bu yıl 31.si düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası, cumartesi günü Gabon'da başlıyor. Cumartesi günü, ev sahibi Gabon'un, başkent Libreville'de, turnuvaya tarihinde ilk kez katılacak olan Guinea-Bissau ile oynayacağı maçla başlayacak olan turnuvada 4 grupta toplam 16 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların bir üst tura çıkacağı turnuvada kupa, 5 şubatta yine başkentte oynanacak final ile son bulacak.

2012 yılında kupayı Ekvator Ginesi ile ortak düzenleyen Gabon bir kez dah ev sahibi olduğu turnuvada, kupayı en çok kazanan ülke ise 7 şampiyonluk ile Mısır. Afrika Uluslar Kupası'nda en son şampiyon ise 2015 yılında Fildişi Sahilileri oldu.

AFRİKA KUPASI'NA TÜRKİYE'DEN 16 FUTBOLCU

Gabon'un evsahipliği yapacağı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den 16 futbolcu yer alacak.

Türkiye'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen takım 3 oyuncu ile Kardemir Karabükspor olurken, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ikişer, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor, Trabzonspor, Göztepe ve Sivasspor ise turnuvada birer futbolcusu turnuvada yer alacak.

3 oyuncuyla en fazla ismi gönderen takım olan Kardemir Karabükspor'da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare Mali, Abdou Razack Traore Burkina Faso ve Andre Byigo Poko ise evsahibi Gabon için sahaya çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor'dan defans oyuncuları Lamine Gassama Senegal, Fabrice N'Skala ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti forması giyecek. Çaykur Rizespor'un kalecisi Abdoulaye Diallo Senegal, defans oyuncusu Mohamed Ali Yakoubi de Tunus adına oynayacak. Kayserispor'dan orta saha oyuncularından Samba Sow Mali, AlainTraore de Burkina Faso'nda, Fenerbahçe'nin golcü ismi Moussa Sow ve Osmanlıspor'un orta sahaoyuncusu Alfred N'Diaye Senegal adına forma giyecek. Beşiktaş'ın forveti Vincent Aboubakar Kamerun, Trabzonspor'un stoperi Serge Akakpo Togo ve Antalyaspor'da forma şansı bulamayan kaleci Rais M'Bolhi ise Cezayir için sahada yer alacak.

TFF Birinci Lig ekiplerinden Sivasspor'da oynayan stoper John BoyeGana, Göztepe'nin orta saha oyuncusu Prince Segbefia ise Togo'yu temsil edecek.

Afrika Uluslar Kupası'na katılan takımlar ve gruplar şu şekilde:

A GRUBU

Gabon

Burkina Faso

Kamerun

Gine-Bissau

B GRUBU

Cezayir

Tunus

Senegal

Zimbabve

C GRUBU

Fildişi Sahilleri

Demokratik Kongo

Fas

Togo

D GRUBU

Gana

Mali

Mısır

Uganda