31 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip, Cagliari maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çift idmanla tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlı ekip, B36 Torshavn maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
20.00 Sarı kırmızılı kulüp yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile deplasmanda karşılaşacak.
TRABZONSPOR
- Bordo mavili ekip yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla südürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Turuncu lacivertli ekip, Avusturya'nın Salzburg kentinde yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
YÜZME
09.30 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen ve İstanbul'da düzenlenen 20'nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası devam edecek. (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
GÜREŞ
- İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası sürecek.
KULÜPLER BİRLİĞİ
14.00 Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere İstanbul'da toplanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
20.00 NAC Breda - Atiker Konyaspor