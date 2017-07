31 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi

TERİM: "İSTİFA ETMEDİM, TFF GÖREVDEN ALDI"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve TFF'ni kendisini görevden aldığını, istifa etmediğini açıkladı. Yorumlar ve tepkileri almaya devam ediyoruz..

BEŞİKTAŞ YURDÖ DÖNDÜ

Siyah-Beyazlı takım İspanya kampı sonrası sabaha karşı İstanbul'a döndü. Beşiktaş son hazırlık maçında Pepe'li kadrosu ile Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

ADRİANO VE OĞUZHAN'DAN MESAJ VAR

Beşiktaş'ın iki önemli oyuncusu Adriano ve Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın Real Betis ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Adriano ve Oğuzhan, "Geçen sezonu şampiyon bitirdik. Herkes bunun bilincinde. Bunu bir üst seviyeye taşımamız lazım. Yüzde yüz değiliz, hocayla da konuşuyoruz. Hepimizden yüzde yüzün daha fazlasını istiyor. Takımın yürümesi için bu lazım. Yüzde yüzü bulmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

KJAER HER AN SEVİLLA YOLCUSU OLABİLİR

Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun, "Henüz kesinlik kazanmadığı" dediği Danimarkalı stoper İspanyol kulübü ile anlaştı. Her an İstanbul'u terk edebilir.

FENERBAHÇE'DE HEDEF MAÇ STRUM GRAZ

Sarı Lacivertli takımda Strum Graz maçı hazırlıkları devam edecek. Aykut Kocaman toplantılarda işin bitmediğini her fırsatta futbolculara anlatıyor.

FELLAİNİ TRANSFERİNE, MOURINHO NOKTAYI KOYDU

Manchester United menajeri, "Galatasaray beni alsın daha kolay. Fellaini'yı bırakmak kolay değil" dedi.

GALATASARAY, AVUSTURYA'DA AKHİSAR BELEDİYE İLE OYNUYOR

Sarı Kırmızılı takım Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

18.00 Galatasaray-Akhisar BLD Spor (Hazırlık maçı)

TRABZONSPOR KADRO SAYISINI DÜŞÜRÜYOR

Kadrodaki oyuncusu sayısı 29'a ulaşan Trabzonspor'da yönetimin oyuncu sayısını azaltmak için çalışma başlatıldı. 2016-17 sezonunu 25 kişilik oyuncu kadrosu ile tamamlayan bordo mavililerin özellikle yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Aykut Demir, Sefa Yılmaz ve Luis Ibanez gibi isimler ile yollarını ayıracağı, bazı genç oyuncuların da gelişimini hızlandırmak için farklı takımlara kiralanabileceği belirtildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, CLUB BRUGGE İLE YATIP KALKIYOR

Başakşehir, Club Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı hazırlıkları devam edecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Hedef Play-Off'tur sonra gruplara kalmak" diyerek oyuncularını rövanş maçına hazırlıyor.

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYAT OYUNLARINDA DÖRDÜNCÜ OLDU

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye, madalya sıralamasında 4'üncülüğü elde etti. Samsun'da düzenlenen organizasyonda madalya mücadelesi sona erdi. Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere topladığı 46 madalya ile genel sıralamada 4'üncü oldu.

12 DEV ADAM BORMİO'DA

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Basketbol Takımı, Ufuk Sarıca yönetiminde çalışıyor.

HAZIRLIK MAÇI

19.00 Antalyaspor - Hamburg

TAKIMLARIN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFERLERİ TAKİP EDİLİYOR.