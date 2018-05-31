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Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

31 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

(özel) FIFA kokartlı hakem Gözübüyük: "Türk hakemleri Avrupa'da iyi tutuluyor" "Hayalim Türkiye'de büyük maçları yönetmek" "VAR, çok iyi bir sistem" "Yurt dışında Türk hakemlere bakış çok iyi" "Türk hakemleri Avrupa'da...

31 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

(özel) FIFA kokartlı hakem Gözübüyük: "Türk hakemleri Avrupa'da iyi tutuluyor"
"Hayalim Türkiye'de büyük maçları yönetmek"
"VAR, çok iyi bir sistem"
"Yurt dışında Türk hakemlere bakış çok iyi"
"Türk hakemleri Avrupa'da iyi tutuluyor"
"VAR, Fair Play için de çok önemli"
MİLLİ TAKIM
12.30 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu, Tunus maçı öncesi açıklamalarda bulunacak
18.30 Ay-yıldızlı ekip Tunus maçının hazırlıklarını Colovray Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak
FENERBAHÇE
Başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor
BEŞİKTAŞ
Başkan Fikret Orman, Nişantaşı'nda sokak iftarına katılacak
TRABZONSPOR
13.00 Teknik direktör Ünal Karaman'ın yardımcıları için imza töreni düzenlenecek
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ 
-Yarı Final-
20:45 Anadolu Efes - Tofaş (0-2)
VOLEYBOL 
-Milletler Ligi-
21:00 Türkiye - Sırbistan

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