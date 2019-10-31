31 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Milli tekvandocu Meryem İyin: Benim için başarmak madalya almak değil, insanların gönlünü kazanmaktır "Bayrağımızı en üste taşıdığım için çok mutlu ve gururluyum" "Hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak" "Finale...
(ÖZEL) Milli tekvandocu Meryem İyin: Benim için başarmak madalya almak değil, insanların gönlünü kazanmaktır
"Bayrağımızı en üste taşıdığım için çok mutlu ve gururluyum"
"Hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak"
"Finale çıktığımda hak ettiğimi hissettim"
"Asker selamı vererek Mehmetçik'e teşekkür etmek istedim"
(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin uzağında kaldık
"Kadınların spordaki başarılarını sürekli hale getirmeliyiz"
"Gençlerimize örnek oluşturabilecek başarılar kazanmak en büyük hedefimiz"
"Bizim için asıl önemli olan Türk sporcularımızın aldığı sorumluluk ve roller ile başarıyı sağlamak"
FENERBAHÇE
20.30 Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "camiaya sesleniş"te bulunacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
GALATASARAY
17.30 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçı çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
ANKARAGÜCÜ
14.00 Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. 24 Ekim Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulda, 925 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. (Necmettin Erbakan Kongre Merkezi)
PFDK
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13.00 Bayburt Özel İdare - Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK - Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)
BASKETBOL
- THY Euroleague
22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes
- EuroCup (Kadınlar)
15.30 Enisey Krasnoyarsk - Hatay B.B.
20.00 Artego Bydgoszcz - Galatasaray
20.00 Gorzow - Botaş
22.00 Mabetex Priştine - Beşiktaş TRC İnşaat
AVRUPA LİGLERİ
23.00 Milan - Spal (Hakan Çalhanoğlu)
23.15 Getafe - Granada (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi - İsmail Köybaşı)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5