31 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Milli tekvandocu Meryem İyin: Benim için başarmak madalya almak değil, insanların gönlünü kazanmaktır

"Bayrağımızı en üste taşıdığım için çok mutlu ve gururluyum"

"Hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak"

"Finale çıktığımda hak ettiğimi hissettim"

"Asker selamı vererek Mehmetçik'e teşekkür etmek istedim"



(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin uzağında kaldık

"Kadınların spordaki başarılarını sürekli hale getirmeliyiz"

"Gençlerimize örnek oluşturabilecek başarılar kazanmak en büyük hedefimiz"

"Bizim için asıl önemli olan Türk sporcularımızın aldığı sorumluluk ve roller ile başarıyı sağlamak"



FENERBAHÇE

20.30 Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "camiaya sesleniş"te bulunacak.



BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.



GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçı çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.



TRABZONSPOR

- Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.



ANKARAGÜCÜ

14.00 Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. 24 Ekim Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulda, 925 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. (Necmettin Erbakan Kongre Merkezi)



PFDK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13.00 Bayburt Özel İdare - Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK - Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)



BASKETBOL

- THY Euroleague

22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes

- EuroCup (Kadınlar)

15.30 Enisey Krasnoyarsk - Hatay B.B.

20.00 Artego Bydgoszcz - Galatasaray

20.00 Gorzow - Botaş

22.00 Mabetex Priştine - Beşiktaş TRC İnşaat



AVRUPA LİGLERİ

23.00 Milan - Spal (Hakan Çalhanoğlu)

23.15 Getafe - Granada (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi - İsmail Köybaşı)