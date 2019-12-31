31 Aralık Salı DHA Spor Gündemi
PALANDÖKEN'DE MADALYALI SPORCULAR YETİŞTİRİYORLAR Türk kayak tarihinin en köklü kuruluşu Erzurum Kayak Kulübü, hizmet verdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde sporcular yetiştiriyor. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya...
PALANDÖKEN'DE MADALYALI SPORCULAR YETİŞTİRİYORLAR
Türk kayak tarihinin en köklü kuruluşu Erzurum Kayak Kulübü, hizmet verdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde sporcular yetiştiriyor. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezon da bir hayli iddialı. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "1960 yılından beri amatör ruhla, profesyonel bir eğitim vererek madalya makinesi sporcular yetiştiriyoruz" dedi.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar 3 Ocak Cuma gününe kadar izinli.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip 4 Ocak Cumartesi gününe kadar izin yapacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takım 5 Ocak Pazar gününe izinli.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Kırmızı-beyazlılar 5 Ocak Pazar gününe kadar izin yapacak.
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|17
|10
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|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
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|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
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|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
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|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
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|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
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|30
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|18
|28
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|18
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|18
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|24
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|23
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|18
|20
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|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
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|18
|10