31 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

FUTBOLA DEVRE ARASI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı. İkinci yarı hazırlıkları genelde 3-4 Ocak 2018'den itibaren başlayacak. Kulüpler, hazırlıklar için yine Antalya beldelerini tercih etti. Yöneticiler ve sportif direktörler ise transfer çalışmalarına devam ediyor.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Doğuş

15:15 Banvit - Gaziantep Basketbol

17:00 Anadolu Efes - Darüşşafaka

19:30 Yeşilgiresun Belediyespor - Trabzonspor