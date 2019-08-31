31 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Rüştü Reçber: Fenerbahçe için Trabzonspor maçı çok önemli "Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü var" "Volkan'a hak ettiği değer yakın zamanda verilecektir" "Yasa dışı bahisten bir çok kurum zarar görüyor" "Kendi...
(ÖZEL) Rüştü Reçber: Fenerbahçe için Trabzonspor maçı çok önemli
"Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü var"
"Volkan'a hak ettiği değer yakın zamanda verilecektir"
"Yasa dışı bahisten bir çok kurum zarar görüyor"
"Kendi oyuncumuzu yetiştirip hazırdan uzaklaşmalıyız"
"Milli takım büyük aksilik olmazsa gruptan çıkacak"
(ÖZEL) Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu: Ben hala acı çekiyorum
"En mutlusu ilk yarışmalarım, en acısı da 1995 yılı"
"16 yaşında ailemi bırakıp ülke değiştirdim"
"Halter yapmak istiyordum, Türk olduğum için hiçbir okul beni kabul etmedi"
"Sınırdan geçmek benim için acı oldu"
"7 rekor kırarak dünya halter tarihinde bir ilki gerçekleştirdim"
"İlk ödülümle şahin araba aldım"
"Mücadelemiz önceden podyumdaydı, şimdi başkanlık yönünde devam ediyor"
(ÖZEL) Trabzonsporlu Yönetici Sertaç Güven: Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor
"Yasa dışı bahisin kesinlikle engellenmesi gerekiyor"
"Kulüpler Birliği'nin yeni yönetimine destek olacağız"
(ÖZEL) Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Göztepe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz
"Yasa dışı bahis vahim bir durum"
SÜPER LİG
19.15 Konyaspor - Antalyaspor
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor
TRABZONSPOR
14.30 Bordo mavililer İstanbul'a gidecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TFF BİRİNCİ LİG
17.00 Ümraniyespor - İstanbulspor
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Boluspor
21.45 Altay - Balıkesirspor
21.45 Akhisarspor - Altınordu
TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de ilk hafta maçları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.30 Schalke 04 - Hertha Berlin (Ozan Kabak)
16.30 Freiburg - Köln (Salih Özcan)
16.30 Wolfsburg - Paderborn (Yunus Mallı)
17.00 Leicester City - Bournemouth (Çağlar Söyüncü)
19.00 Milan - Brescia (Hakan Çalhanoğlu)
20.00 Levante - Valladolid (Enes Ünal)
21.45 Juventus - Napoli (Merih Demiral)
ESPOR
14.00 League of Legends Espor oyununun Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali yapılacak.
VOLEYBOL
15.00 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 Turu öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile Sırbistan, Romanya ve Hırvatistan takımlarının başantrenör ile kaptanları medya gününe katılacak.
BİNİCİLİK
- Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:51
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|İkindi
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|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0