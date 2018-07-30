30 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
12.00-19.00 Siyah beyazlılar, B36 Torshavn maçının hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.
FENERBAHÇE
- Dünü izinli geçiren sarı lacivertlilerde çalışmalar sürecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, AEK ile oynayacağı özel maç öncesi Atina'da bir çalışma gerçekleştirecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.30 Turuncu lacivertli ekip, Avusturya'nın Salzburg kentinde yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
19.30 Medipol Başakşehir, Alman ekibi VfB Stuttgart ile hazırlık maçında karşılaşacak.
GÜREŞ
- İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası başlıyor.
YÜZME
09.30 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen ve İstanbul'da düzenlenen 20'nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası başlayacak. (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
SUALTI HOKEYİ
15.30 Dünya üçüncüsü olan Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı yurda dönecek.