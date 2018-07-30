 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

30 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 12.00-19.00 Siyah beyazlılar, B36 Torshavn maçının hazırlıklarına çift idmanla devam edecek. FENERBAHÇE - Dünü izinli geçiren sarı lacivertlilerde çalışmalar sürecek. GALATASARAY - Sarı kırmızılılar, AEK ile oynayacağı...

30 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
12.00-19.00 Siyah beyazlılar, B36 Torshavn maçının hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.

FENERBAHÇE
- Dünü izinli geçiren sarı lacivertlilerde çalışmalar sürecek.

GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, AEK ile oynayacağı özel maç öncesi Atina'da bir çalışma gerçekleştirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.30 Turuncu lacivertli ekip, Avusturya'nın Salzburg kentinde yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
19.30 Medipol Başakşehir, Alman ekibi VfB Stuttgart ile hazırlık maçında karşılaşacak.

GÜREŞ
- İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası başlıyor.

YÜZME
09.30 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen ve İstanbul'da düzenlenen 20'nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası başlayacak. (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

SUALTI HOKEYİ
15.30 Dünya üçüncüsü olan Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı yurda dönecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar