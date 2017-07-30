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30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 21.00 Real Betis ile hazırlık maçı oynanacak.  Siyah-beyazlılar maç sonrası İstanbul'a dönecek.  GALATASARAY 19.30 Sarı-kırmızılı takım, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.  FENERBAHÇE Sturm...

30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
21.00 Real Betis ile hazırlık maçı oynanacak. 
Siyah-beyazlılar maç sonrası İstanbul'a dönecek. 

GALATASARAY
19.30 Sarı-kırmızılı takım, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. 

FENERBAHÇE
Sturm Graz maçının hazırlıkları devam edecek.

ATLETİZM
14.00 Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile milli atletler Yasmani Copello Escobar, Eda Tuğsuz ve Eşref Apak, Londra'da 4-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (OLİMPİYAT EVİ) 

TRABZONSPOR'UN SLOVAKYA KAMPI BİTİYOR
19.30 Bordo-mavililer, Hollanda 1. Lig temsilcisi Heerenveen'le karşılaşacak. Maçın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek.

'1 MEŞALE DE SEN YAK' ETKİNLİĞİ 
15.00 Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulübün 50'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul'da Gurbetçi Gençler taraftar grubunun organizasyonuyla yapılacak '1 Meşale de Sen Yak' etkinliğine katılacak. .

İŞİTME ENGELLİLER
Samsun'da düzenlenen  23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları sona erecek.

12 DEV ADAM BORMİO'DA
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Basketbol Takımı, Ufuk Sarıca yönetiminde çalışıyor.

HAZIRLIK MAÇLARI
18:00 Alanyaspor - Al Hilal Riyadh
18:00 Kayserispor - Lekhwiya
18:00 Osmanlıspor - Levadiakos

 

 

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