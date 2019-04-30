30 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

Fenerbahçe'de bu sezonun yıldızı taraftarlar
- Bu sezon en yüksek seyirci ortalaması (yaklaşık 37 bin) yakalayan Sarı-lacivertli taraftarların, takımın kötü gidişine tahammülü kalmadı
- Fenerbahçe, 28 sezon sonra büyük maç kazanamazken sadece 34 pan toplayabildi
Anadolu Efes, Dörtlü Final aşkına
- Anadolu Efes ve Barcelona Lassa, bu sezon 7'nci kez karşı karşıya
- Tarihte ilk kez Dörtlü Final'de 2 Türk temsilcisi olacak
- Dev maç kapalı gişe
- Ergin Ataman'dan taraftara çağrı
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Yarı Final
22.00 Tottenham - Ajax
FENERBAHÇE
Kasımpaşa maçı hazırlıkları 2 günlük iznin ardından bugün başlayacak
GALATASARAY
- Takım izinli
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Turuncu lacivertli takımda Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
19 MAYIS
09.00 Dragon bot sporcuları, İstanbul Karaköy iskelesi yanından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Türk bayrağını teslim alıp Uzmar Uzmanlar Denizcilik sponsorluğunda 19 gün boyunca toplam 830 km kürek çekerek Samsun Valisi Osman Kaymak'a 19 Mayıs'ta Türk bayrağını tören ile teslim edecekler.
VOLEYBOL
- Efeler Ligi Play-Off Final Serisi
19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe