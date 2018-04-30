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30 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor   FENERBAHÇE Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak. BEŞİKTAŞ - Takım izinli VAKIFBANK 13.00 Sultanlar Ligi'inde 10. Kez 'ŞampiyON'...

30 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor  

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

VAKIFBANK
13.00 Sultanlar Ligi'inde 10. Kez 'ŞampiyON' olan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı'nın teknik ekibi ve oyuncuları basınla bir araya gelecek.

BASKETBOL
11.00 Türkiye Basketbol Ligi 2017-2018 Sezonu play-off'ları öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ 
-Çeyrek Final-
18:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB

TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Open başlayacak.

GÜREŞ
11.00 Greko-Romen Milli Takımı, Rusya'ya bağlı Dağıstan'da başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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