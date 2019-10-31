30 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı

Ergün Penbe: Geçen sene Fenerbahçe'yi yakalamış olsaydık durum farklı olabilirdi

(Mersin Stadı'nın havadan görüntüleri ve halk röportajlarıyla servis edilecektir)



FENERBAHÇE

20.30 Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Tarsus İdman Yurdu'nun konuğu olacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

- Günü izinli geçirecek olan bordo mavililer, yarın Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

"SPOR VE KADIN" ZİRVESİ

13.00 Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından düzenlenecek "Spor ve Kadın" zirvesine; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Semra Demirer, ilk FIFA kokartlı Kadın hakem Lale Orta, eski milli voleybolcu Dr. Esra Gümüş Kırıcı , milli yüzücüler Beytullah Eroğlu ve Ugurcan Özer , milli tekvandocu Avrupa 2'ncisi Meryem İyin, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan katılacak.

16.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısına katılacak.

Özdemir ayrıca, İzmir'deki futbol kulüplerinin başkanlarıyla da görüşecek.

12.30 Vodafone 41. İstanbul Maratonu öncesi sohbet toplantısı düzenlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13.00 Vanspor - Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 GMG Kastamonuspor - Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 BB Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

BASKETBOL

- THY EuroLeague

22.05 Maccabi FOX - Fenerbahçe Beko

- 7DAYS EuroCup

20.00 Lokomotiv Kuban - Tofaş

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Unics Kazan

22.00 Asseco Gdynia - Galatasaray Doğa Sigorta

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 BC Lietkabelis - Türk Telekom

20.00 Gaziantep Basketbol - Brose Baskets Bamberg

- FIBA Europe Cup

17.00 Bahçeşehir Koleji - Oradea

20.00 Pınar Karşıyaka - Donar Groningen

- EuroLeague (Kadınlar)

19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Basket 90 Gdynia

21.15 USK Praha - Çukurova Basketbol Kulübü

- EuroCup (Kadınlar)

18.00 Kayseri Basketbol - OGM Orman Gençlik

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.00 Beşiktaş - Aydın B.Şehir Bld.

- AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Sorgun Bld. - Arkas Spor

15.00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 Arhavi Voleybol - Ziraat Bankası

16.00 İstanbul BBSK - Spor Toto

18.00 Tokat Bld. Plevne - Fenerbahçe HDI Sigorta

17.00 İnegöl Bld. - Bursa B.Şehir Bld.

AVRUPA LİGLERİ

23.00 Real Betis - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

23.00 Juventus - Genoa (Merih Demiral-Sinan Gümüş)

23.00 Sassuolo - Fiorentina (Mert Müldür)

23.00 Udinese - Roma (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder - M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

23.15 Real Madrid - Leganes (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)