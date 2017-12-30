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30 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

(Özel) Salih Uçan ile özel röportaj Fenerbahçe'de hocası Aykut Kocaman kendisine neler söyledi ? Sion'da kalacak mı, hedefleri neler ? Salih Uçan Roma'daki günlerini anlatırken Totti içen hangi ifadeyi kullandı ? Maçın adamı seçilip...

30 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

(Özel) Salih Uçan ile özel röportaj
Fenerbahçe'de hocası Aykut Kocaman kendisine neler söyledi ? Sion'da kalacak mı, hedefleri neler ?
Salih Uçan Roma'daki günlerini anlatırken Totti içen hangi ifadeyi kullandı ? Maçın adamı seçilip ertesi hafta yedek kalınca neler hissetti ?
Salih Uçan röportajının görüntüleri, fotoğraflar ve açıklamaları birazdan abonelerimize geçilecek

FUTBOLA DEVRE ARASI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı. İkinci yarı hazırlıkları genelde 3-4 Ocak 2018'den itibaren başlayacak. Kulüpler, hazırlıklar için yine Antalya beldelerini tercih etti. Yöneticiler ve sportif direktörler ise transfer çalışmalarına devam ediyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL
14:30 Fiorentina - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
17:00 Roma - Sassuolo (Cengiz Ünder)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Sakarya)
15:15 Muratbey Uşak- Eskişehir Basket (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
17:00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Cebeci)
20:15 TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece (TOFAŞ)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Antakya)
14:00 Çukurova Basketbol-Bornova Beckerspor (Edip Buran)
14:00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
14:00 BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi (Ankara)
16:00 Abdullah Gül Üniversitesi-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
16:30 Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ (Caferağa)
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)
 

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