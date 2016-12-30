Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı
İran, ateşkesi olumlu karşıladı.
İran, Suriye'de ateşkese nasıl bakıyor
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...

30 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

FUTBOL TATİLE GİRDİ Süper Lig'in 16. haftasının tamamlanmasının ardından Türkiye Kupası'nda ise gruplardaki 4. maçlar oynandı ve futbolcular ile teknik adamlar izine çıktı. Devre arası kampları 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. Kulüpler...

30 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

FUTBOL TATİLE GİRDİ

Süper Lig'in 16. haftasının tamamlanmasının ardından Türkiye Kupası'nda ise gruplardaki 4. maçlar oynandı ve futbolcular ile teknik adamlar izine çıktı.

Devre arası kampları 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. Kulüpler ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'yı seçerken; Süper Lig'den 15 takım Belek, 2 takım Manavgat, 1 takım da Alanya'da çalışacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Futbol tatile girse de kulüplerin transfer arayışları sürüyor. Yöneticiler eksik yönlere takviye için çaba harcarken, 2. tescil ve transfer dönemi resmi olarak 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona erecek.

EUROLEAGUE

19:00 UNICS Kazan - Panathinaikos Superfoods

20:00 Galatasaray Odeabank - Brose Baskets Bamberg

23:00 FC Barcelona Lassa - Darüşşafaka Doğuş

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ

17:30 Gaziantep Basketbol - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler

19:00 Best Balıkesir - Yeşilgiresun Belediyespor

19:30 Tofaş - İstanbul BBSK

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

16:00 Bellona AGÜ Spor - Botaş

17:30 Adana ASKİ - Girne Üniversitesi

18:00 Samsun Canik Belediye - İstanbul Üniversitesi

18:00 Hatay BŞB. - MBK Doğuş Hastanesi

18:00 Mersin BŞB - Tosyalı Toyo Osmaniye

19:00 Beşiktaş - Yakın Doğu Üniversitesi

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55