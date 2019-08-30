30 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Ergün Penbe: Yasa dışı bahis hem devletimize hem de ailelere büyük zarar veriyor "Galatasaray hep yarışın sonlarında açılır" "Galatasaray, Falcao'yu almak için her türlü fedakarlığı yapacaktır" "2'nci lig çok heyecanlı...
(ÖZEL) Ergün Penbe: Yasa dışı bahis hem devletimize hem de ailelere büyük zarar veriyor
"Galatasaray hep yarışın sonlarında açılır"
"Galatasaray, Falcao'yu almak için her türlü fedakarlığı yapacaktır"
"2'nci lig çok heyecanlı geçecek"
"Fenerbahçe olduğu zaman çok daha renkli ve heyecanlı geçen bir lig izliyoruz"
"Her zaman fair-play'den yana olalım"
(ÖZEL) Adil Gevrek: Forvet bölgesine bir transfer daha olabilir
"Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz"
"Taraftarın desteği çok önemli"
"Bu seneki hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak"
(ÖZEL) Saffet Akyüz: Biri kazanacaksa, o Türk futbolu olmalı
"Futbolseverlerin yurt dışı bahis düşüncesinden vazgeçmesi gerekiyor"
"Bahisi ülke içerisinde tutabilirsek Türk futboluna katkı olur"
"Galatasaray altyapı geleneği olan bir kulüp"
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLUYOR
14.00 Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yapılacak.
SÜPER LİG
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray
FENERBAHÇE
- Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanacak.
TRABZONSPOR
- Bordo mavililerde Fenerbahçe maçının çalışmaları başlayacak.
TFF BİRİNCİ LİG
20.00 Osmanlıspor - Adanaspor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0