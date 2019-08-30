30 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ergün Penbe: Yasa dışı bahis hem devletimize hem de ailelere büyük zarar veriyor

"Galatasaray hep yarışın sonlarında açılır"

"Galatasaray, Falcao'yu almak için her türlü fedakarlığı yapacaktır"

"2'nci lig çok heyecanlı geçecek"

"Fenerbahçe olduğu zaman çok daha renkli ve heyecanlı geçen bir lig izliyoruz"

"Her zaman fair-play'den yana olalım"

(ÖZEL) Adil Gevrek: Forvet bölgesine bir transfer daha olabilir

"Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz"

"Taraftarın desteği çok önemli"

"Bu seneki hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak"

(ÖZEL) Saffet Akyüz: Biri kazanacaksa, o Türk futbolu olmalı

"Futbolseverlerin yurt dışı bahis düşüncesinden vazgeçmesi gerekiyor"

"Bahisi ülke içerisinde tutabilirsek Türk futboluna katkı olur"

"Galatasaray altyapı geleneği olan bir kulüp"

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLUYOR

14.00 Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yapılacak.

SÜPER LİG

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray

FENERBAHÇE

- Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah beyazlılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililerde Fenerbahçe maçının çalışmaları başlayacak.

TFF BİRİNCİ LİG

20.00 Osmanlıspor - Adanaspor