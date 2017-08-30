30 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10.30-18.30 A Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar çalışmalarını Milli futbolcularından yoksun sürdürecek.
AT YARIŞI
08.30 Uluslararası At Yarışı Festivali'nde koşacak yabancı atlar İstanbul'a getirilecek.
TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KARŞILAŞMALARI
13:30 1461 Trabzon - Arsinspor
13:30 Sinopspor - Erbaaspor
15:00 Ofspor - Yomraspor
15:00 Bayburt Grup Özel İdare - Pazarspor
15:00 12 Bingölspor - 24 Erzincanspor
15:00 Siirt İl Özel İdare - Batman Petrolspor
15:00 Cizrespor - Yüksekova Belediyespor
15:30 Düzcespor - Kocaelispor
15:30 Payasspor - Kırıkhanspor
15:30 Osmaniyespor FK - Erzin Belediyespor
15:30 Kayseri Erciyesspor - Nevşehirspor GK
15:30 Yeni Altındağ Bld. - Bartınspor
15:30 Ankara Demirspor - Ankara Adliyespor
15:30 Yozgatspor 1959 FK - Çorum Belediyespor
16:00 68 Aksaray Bld.- Kozan Belediyespor
16:00 Bayrampaşa - Halide Edip Adıvar SK
16:00 Anadolu Bağcılar SK - Çatalcaspor
16:00 Darıca Gençlerbirliği - Gölcükspor
16:00 Tekirdağspor - Ergene Velimeşe
16:00 Orhangazi Belediyespor - Altınova Belediyespor
16:00 Tire 1922 - Turgutluspor
16:00 Manisa BBSK - Bergama Belediyespor
16:00 Bucak Bld.Oğuzhan - Kemerspor 2003
16:00 Sultanbeyli Belediyespor - Büyükçekmece Tepecikspor
16:00 Tavşanlı Linyitspor - Kızılcabölükspor
16:30 Muğlaspor - Aydınspor 1923
18:30 Tarsus İdman Yurdu - Karaköprü Belediyespor
19:00 Karacabey Birlikspor - Yeşil Bursa