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30 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 10.30-18.30 A Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürecek. BEŞİKTAŞ 18.00 Siyah-beyazlılar çalışmalarını Milli futbolcularından yoksun sürdürecek. AT YARIŞI 08.30 Uluslararası At Yarışı...

30 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10.30-18.30 A Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar çalışmalarını Milli futbolcularından yoksun sürdürecek.

AT YARIŞI
08.30 Uluslararası At Yarışı Festivali'nde koşacak yabancı atlar İstanbul'a getirilecek.

TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KARŞILAŞMALARI
13:30 1461 Trabzon - Arsinspor  
13:30 Sinopspor - Erbaaspor  
15:00 Ofspor - Yomraspor  
15:00 Bayburt Grup Özel İdare - Pazarspor  
15:00 12 Bingölspor - 24 Erzincanspor  
15:00 Siirt İl Özel İdare - Batman Petrolspor  
15:00 Cizrespor - Yüksekova Belediyespor  
15:30 Düzcespor - Kocaelispor  
15:30 Payasspor - Kırıkhanspor  
15:30 Osmaniyespor FK - Erzin Belediyespor  
15:30 Kayseri Erciyesspor - Nevşehirspor GK  
15:30 Yeni Altındağ Bld. - Bartınspor  
15:30 Ankara Demirspor - Ankara Adliyespor  
15:30 Yozgatspor 1959 FK - Çorum Belediyespor  
16:00 68 Aksaray Bld.- Kozan Belediyespor  
16:00 Bayrampaşa - Halide Edip Adıvar SK
16:00 Anadolu Bağcılar SK - Çatalcaspor  
16:00 Darıca Gençlerbirliği - Gölcükspor  
16:00 Tekirdağspor - Ergene Velimeşe  
16:00 Orhangazi Belediyespor - Altınova Belediyespor  
16:00 Tire 1922 - Turgutluspor  
16:00 Manisa BBSK - Bergama Belediyespor  
16:00 Bucak Bld.Oğuzhan - Kemerspor 2003  
16:00 Sultanbeyli Belediyespor - Büyükçekmece Tepecikspor  
16:00 Tavşanlı Linyitspor - Kızılcabölükspor  
16:30 Muğlaspor - Aydınspor 1923  
18:30 Tarsus İdman Yurdu - Karaköprü Belediyespor  
19:00 Karacabey Birlikspor - Yeşil Bursa

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