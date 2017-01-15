Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti
Eşi intihar eden MHP'li vekile...
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?

3 sayıda kazanan Melih Mahmutoğlu

 İSTANBUL- Spor Toto All-Star 2017 ligin etkili şutörleri, ING Bank 3 sayı yarışmasında karşı karşıya geldi. Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Sean Armand (İstanbul Büyükşehir Belediyespor),...

3 sayıda kazanan Melih Mahmutoğlu

 İSTANBUL- Spor Toto All-Star 2017 ligin etkili şutörleri, ING Bank 3 sayı yarışmasında karşı karşıya geldi. Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Sean Armand (İstanbul Büyükşehir

Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol) ve Vasilije Micic (TOFAŞ) yarıştığı kategoride Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Oyuncular, 5 ayrı noktada toplam 25 üçlük atışla birbirini geçmeye çalıştı. Geçen yılın şampiyonu Melih Mahmutoğlu, ilk finalist olurken, Sean Armand ile Vasilije Micic arasındaki rekabette final hakkını Micic elde etti.

Finalde Vasilije Micic 10 sayıda kalırken, Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla birinci oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, bu kategoride üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Oyunculara ödüllerini TBF İkinci Başkan Vekili Methi Bengisu, Milli Takımlar Menajeri Kerem Tunçeri ve ING Bank Pazarlama İletişimi Grup Müdürü Feyza Tamer verdi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55