3 sayıda kazanan Melih Mahmutoğlu

İSTANBUL- Spor Toto All-Star 2017 ligin etkili şutörleri, ING Bank 3 sayı yarışmasında karşı karşıya geldi. Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Sean Armand (İstanbul Büyükşehir

Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol) ve Vasilije Micic (TOFAŞ) yarıştığı kategoride Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Oyuncular, 5 ayrı noktada toplam 25 üçlük atışla birbirini geçmeye çalıştı. Geçen yılın şampiyonu Melih Mahmutoğlu, ilk finalist olurken, Sean Armand ile Vasilije Micic arasındaki rekabette final hakkını Micic elde etti.

Finalde Vasilije Micic 10 sayıda kalırken, Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla birinci oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, bu kategoride üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Oyunculara ödüllerini TBF İkinci Başkan Vekili Methi Bengisu, Milli Takımlar Menajeri Kerem Tunçeri ve ING Bank Pazarlama İletişimi Grup Müdürü Feyza Tamer verdi.