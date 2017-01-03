Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Barbaros Şansal gözaltına alındı
Barbaros Şansal gözaltına alındı
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti

3 Ocak Salı Spor Gündemi

Kulüplerin ara transfer çalışmaları takip ediliyor BEŞİKTAŞ 11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek. (İlk antrenman basına kapalı) TRABZONSPOR Bordo-mavili ekip ikinci yarı hazırlıklarına Gloria...

3 Ocak Salı Spor Gündemi

Kulüplerin ara transfer çalışmaları takip ediliyor

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek. (İlk antrenman basına kapalı)

TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip ikinci yarı hazırlıklarına Gloria Sports Arena'da devam edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

Kırmızı-siyahlılar Belek Regnum Otel'de hazırlanıyor

KASIMPAŞA

Lacivert-beyazlı ekip ikinci yarı hazırlıklarını Serik Kaya Palazzo Otel'de sürdürecek.

AKHİSAR BELEDİYESPOR

Akhisar Belediyespor, 5 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te başlayacak.

ANTALYASPOR

Antalyaspor, ikinci devreye hazırlanacağı bir haftalık Belek kampına başlayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde günde 2 antrenman yapacak kırmızı beyazlıların ilk idmanına Salih Dursun da katılacak.

TÜRK VOLEYBOLU'NUN ZİRVESİNDE İMZA TÖRENİ

10.30 Bayan Milli Takımı'nın yeni antrenörü Giovanni Guidetti ve Erkek Milli Takımı'nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski için imza töreni düzenlenecek. (Burhan Felek)

14.00 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Durak, terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi'nde basın açıklaması yapacaklar.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20:00 Banvit - Aris

20:30 Stelmet Zielona Gora - Beşiktaş Sompo Japan

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55