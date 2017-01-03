3 Ocak Salı Spor Gündemi

Kulüplerin ara transfer çalışmaları takip ediliyor
BEŞİKTAŞ
11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek. (İlk antrenman basına kapalı)
TRABZONSPOR
Bordo-mavili ekip ikinci yarı hazırlıklarına Gloria Sports Arena'da devam edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ
Kırmızı-siyahlılar Belek Regnum Otel'de hazırlanıyor
KASIMPAŞA
Lacivert-beyazlı ekip ikinci yarı hazırlıklarını Serik Kaya Palazzo Otel'de sürdürecek.
AKHİSAR BELEDİYESPOR
Akhisar Belediyespor, 5 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te başlayacak.
ANTALYASPOR
Antalyaspor, ikinci devreye hazırlanacağı bir haftalık Belek kampına başlayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde günde 2 antrenman yapacak kırmızı beyazlıların ilk idmanına Salih Dursun da katılacak.
TÜRK VOLEYBOLU'NUN ZİRVESİNDE İMZA TÖRENİ
10.30 Bayan Milli Takımı'nın yeni antrenörü Giovanni Guidetti ve Erkek Milli Takımı'nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski için imza töreni düzenlenecek. (Burhan Felek)
14.00 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Durak, terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi'nde basın açıklaması yapacaklar.
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:00 Banvit - Aris
20:30 Stelmet Zielona Gora - Beşiktaş Sompo Japan