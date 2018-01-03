3 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

SÜPER LİG EKİPLERİNİN DEVRE ARASI KAMPI

-BEŞİKTAŞ-

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. devresi için Antalya'nın Belek bölgesinde kamp yapacak.

28 Aralık'ta Osmanlıspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası tatile çıkan futbolcular, 5 günlük iznin ardından bu sabah Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek olan Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını sürdüreceği Belek bölgesine geçecek.

18.00 Siyah-beyazlılar kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

VİDA İMZALIYOR

11.30 Hırvat futbolcu Domagoj Vida, Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

CENK TOSUN GELİŞMELERİ

Beşiktaş ve Everton kulüplerinin Cenk Tosun için görüşmeleri devam ediyor.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un da devre arası kampı başlayacak.

Gençlerbirliği, Göztepe ve Kasımpaşa ekipleri de devre arası kamp çalışmalarını sürdürecek.

Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri ile A Klasman Hakemleri ve A Klasman Yardımcı Hakemleri'nin katılacağı Kış Semineri Antalya'da gerçekleştiriliyor.