Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

3 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - Yarı Final Rövanş Maçı - 20.30 Fenerbahçe (2) - (2) Beşiktaş FENERBAHÇE 09.00 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe'yi ziyaretinin 100. Yılı'nda Başkan Aziz Yıldırım, Yönetim...

3 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
- Yarı Final Rövanş Maçı -
20.30 Fenerbahçe (2) - (2) Beşiktaş

FENERBAHÇE
09.00 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe'yi ziyaretinin 100. Yılı'nda Başkan Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret edip, mozoleye çelenk bırakacak.

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını basına açık sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan Siyah beyazlılar, ligde oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ
- Yarı Final Rövanş Maçı -
22.05 Atletico Madrid (1) - (1) Arsenal
22.05 Salzburg (0) - (2) Marsilya

UFEF 2018
09.30 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) yapılacak.

BASKETBOL
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Finali -
19.00 Hatay BŞB - Fenerbahçe

GÜREŞ
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası Rusya’da devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314