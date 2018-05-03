3 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
- Yarı Final Rövanş Maçı -
20.30 Fenerbahçe (2) - (2) Beşiktaş
FENERBAHÇE
09.00 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe'yi ziyaretinin 100. Yılı'nda Başkan Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret edip, mozoleye çelenk bırakacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını basına açık sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan Siyah beyazlılar, ligde oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
- Yarı Final Rövanş Maçı -
22.05 Atletico Madrid (1) - (1) Arsenal
22.05 Salzburg (0) - (2) Marsilya
UFEF 2018
09.30 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) yapılacak.
BASKETBOL
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Finali -
19.00 Hatay BŞB - Fenerbahçe
GÜREŞ
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası Rusya’da devam ediyor.