3 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: İstanbul Cup dünyaya açılan penceremiz
"Ünlü tenisçiler Sultanahmet Meydanı’nda tenis oynadı"
"Dünyanın en iyi antrenörleri geliyor
"1 ayda 1800 çocuğa ulaştık"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda derbi hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
10.00 Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübünü ziyaret edişinin 101'inci ve sarı lacivertli kulübün kuruluşunun 112'nci yıl dönümü nedeniyle Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek.
- Kasımpaşa mücadelesinin çalışmalarına devam edilecek.
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
19.30 Boluspor - Hatayspor
19.30 Adanaspor - Altınordu
BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
19.00 Türk Telekom - Darüşşafaka Tekfen