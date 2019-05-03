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3 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: İstanbul Cup dünyaya açılan penceremiz "Ünlü tenisçiler Sultanahmet Meydanı’nda tenis oynadı" "Dünyanın en iyi antrenörleri geliyor "1 ayda 1800 çocuğa ulaştık" SPOR TOTO SÜPER...

3 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: İstanbul Cup dünyaya açılan penceremiz
"Ünlü tenisçiler Sultanahmet Meydanı’nda tenis oynadı"
"Dünyanın en iyi antrenörleri geliyor
"1 ayda 1800 çocuğa ulaştık"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda derbi hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
10.00 Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübünü ziyaret edişinin 101'inci ve sarı lacivertli kulübün kuruluşunun 112'nci yıl dönümü nedeniyle Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek.
- Kasımpaşa mücadelesinin çalışmalarına devam edilecek.

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
19.30 Boluspor - Hatayspor
19.30 Adanaspor - Altınordu

BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
19.00 Türk Telekom - Darüşşafaka Tekfen

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