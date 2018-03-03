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3 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Kasımpaşa - Osmanlıspor 16.00 Medipol Başakşehir - Göztepe 19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray   BEŞİKTAŞ 17.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek. FENERBAHÇE Teleset Mobilya Akhisarspor...

3 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kasımpaşa - Osmanlıspor
16.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray  

BEŞİKTAŞ
17.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanacak.

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
13.00 Denizlispor - Grandmedical Manisaspor  
13.00 Gaziantepspor - Balıkesirspor Baltok  
15.30 Eskişehirspor - Adana Demirspor  
15.30 Samsunspor - Çaykur Rizespor  

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 25'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL
15.30 Burnley - Everton (Cenk Tosun)
15.00 Villarreal - Girona (Enes Ünal)
17.30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)
20.30 Deportivo La Coruna - Eibar (Emre Çolak) 
20.30 RB Leipzig - Borussia Dortmund (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
22.45 Napoli - Roma (Cengiz Ünder)

BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Ligi
13.00 Muratbey Uşak - Beşiktaş Sompo Japan
15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
20.15 Trabzonspor - Banvit

Bilyoner.Com Kadınlar Basketbol Ligi
14.00 Bellona AGÜ Spor - Botaş
14.00 OGM Orman Gençlik  - Beşiktaş 
14.00 Adana ASKİ - Bornova Beckerspor

VOLEYBOL 
Efeler Ligi Baraj Etabı 
13.00 Jeopark Kula Bld. - TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik
15.00 İnegöl Bld. - Beşiktaş

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