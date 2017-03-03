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3 Mart Cuma Spor Gündemi

 SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena) BEŞİKTAŞ Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak FENERBAHÇE Osmanlıspor maçının hazırlıkları başlayacak TFF 1. LİG 18.30 Şanlıurfaspor-Adana...

3 Mart Cuma Spor Gündemi

 SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)

BEŞİKTAŞ

Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak

FENERBAHÇE

Osmanlıspor maçının hazırlıkları başlayacak

TFF 1. LİG

18.30 Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP Arena)

13.00 Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu kura çekimi Lüksemburg'da yapılacak. Gruplarını lider bitiren Fenerbahçe, VakıfBank, Liu Jo Nordmeccanica, Dinamo Moskova ve en iyi 2'nciler kontenjanından Eczacıbaşı VitrA ile Volero Zürih'in yükselmeye hak kazandığı 6'lı play-off turunda eşleşmeler belli olacak.

ATLETİZM

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor. Şampiyonaya 49 ülkeden 567 atlet katılırken, Türkiye'yi şampiyonada 6'sı kadın, 9'u erkek 15 sporcu temsil edecek.

THY EUROLEAGUE

19:00 Unics Kazan - Anadolu Efes

20:15 Darüşşafaka - Panathinaikos

VOLEYBOL EFELER LİGİ

16:00 Maliye Piyango - Afyon Bld. Yüntaş

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