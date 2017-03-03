3 Mart Cuma Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)
BEŞİKTAŞ
Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak
FENERBAHÇE
Osmanlıspor maçının hazırlıkları başlayacak
TFF 1. LİG
18.30 Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP Arena)
13.00 Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu kura çekimi Lüksemburg'da yapılacak. Gruplarını lider bitiren Fenerbahçe, VakıfBank, Liu Jo Nordmeccanica, Dinamo Moskova ve en iyi 2'nciler kontenjanından Eczacıbaşı VitrA ile Volero Zürih'in yükselmeye hak kazandığı 6'lı play-off turunda eşleşmeler belli olacak.
ATLETİZM
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor. Şampiyonaya 49 ülkeden 567 atlet katılırken, Türkiye'yi şampiyonada 6'sı kadın, 9'u erkek 15 sporcu temsil edecek.
THY EUROLEAGUE
19:00 Unics Kazan - Anadolu Efes
20:15 Darüşşafaka - Panathinaikos
VOLEYBOL EFELER LİGİ
16:00 Maliye Piyango - Afyon Bld. Yüntaş