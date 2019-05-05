3. Lig'de Ege'nin Play-Off heyecanı

İZMİR, () -

TFF 3. Lig'de Play-Off'a kalmayı başaran Nazilli Belediyespor, Tire 1922 ve Kızılcabölükspor, 2. Lig hedeflerine ulaşmak için gün saymaya başladı. 1. Grup'ta şampiyonluğu kaçırıp sezonu 2. sırada tamamlayan Nazilli, yarı finalde eşleştiği Ergene Velimeşespor'la ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. Ligde sezon boyunca yalnız tek mağlubiyet alan, 27 maçtır bileği hiç bükülmeyen Nazilli, finaller öncesi istatistiklerine güveniyor.

Aynı grupta Play-Off'ta Nevşehir Belediyespor'un rakibi olan Tire 1922 de ilk sınavına gurbette, ikinci randevuya evinde çıkacak. Play-Off'a kaldıktan sonra idari ve maddi krizlerin ayyuka çıktığı Tire, rakibiyle sezon içinde oynadığı iki maçta yenişemedi. 2. Grup'ta Esenler Erokspor'la eşleşen Kızılcabölükspor, Play-Off yarı final ilk müsabakasında taraftarının önünde terleyecek, daha sonra dış sahada final bileti almaya çalışacak. Kızılcabölük, son 4 sezonda 3'üncü kez finallere kaldı. 3. Lig'de Play-Off'ta ilk maçlar 10 Mayıs Cuma günü, rövanş karşılaşmaları 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.