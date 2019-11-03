3 Kasım Pazar DHA Spor Gündem

SÜPER LİG

14.00 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor

16.30 Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

GALATASARAY

- Günü izinli geçirecek olan sarı-kırmızılılar, yarın Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Giresunspor

16.30 Eskişehirspor - Osmanlıspor

16.30 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Altınordu - İstanbulspor

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİG

- İki ligde de 11'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

41'İNCİ İSTANBUL MARATONU

Vodafone'un sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu bu yıl 41'inci kez koşulacak. Maratonda bugüne kadar düzenlenen 40 yarıştan 11'ini Türk, 29'unu ise yabancı atletler kazandı.

- Maraton programı

08.45 Tekerlekli sandalye yarış startı

09.00 42K elit atlet yarış startı

09.00 42K yarış startı

09.15 15K yarış startı

09.45 Halk koşusu startı

09.58 15K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı

11.11 42K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı

12.00 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)

13.00 15K yarışının sona ermesi (Yenikapı)

15.00 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

15.15 Anadolu Efes - Sigortam.net İTÜ Basket

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji

20.00 Teksüt Bandırma - Frutti Extra Bursaspor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Çankaya Üniversitesi

16.00 BOTAŞ - Samsun Canik Belediyespor

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL

- AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Spor Toto - Arhavi Voleybol

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Tokat Belediye Plevne

14.00 Sorgun Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

16.30 Ziraat Bankası - İnegöl Belediyespor

19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA LİGLERİ

14.00 R. Valladolid - Mallorca (Enes Ünal)

14.15 Emmen - Vitesse (Ferhat Görgülü)

16.30 Krasnodar - Rostov (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

16.30 Venlo - Feyenoord (Orkun Kökçü)

17.00 C. Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü)

17.00 Lecce - Sassuolo (Mert Müldür)

17.30 Düsseldorf - Köln (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

18.00 Basel - Neuchâtel Xamax (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

19.30 Everton - Tottenham (Cenk Tosun)

20.00 Augsburg- Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

20.30 Celta Vigo - Getafe (Okay Yokuşlu - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

22.45 Milan - Lazio (Hakan Çalhanoğlu)

23.00 Granada - R. Sociedad (İsmail Köybaşı)

23.15 Braga - Famalicão (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)