3 Kasım Pazar DHA Spor Gündem
SÜPER LİG 14.00 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor 16.30 Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor 19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe GALATASARAY - Günü izinli geçirecek olan sarı-kırmızılılar, yarın Real Madrid karşılaşmasının...
SÜPER LİG
14.00 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
GALATASARAY
- Günü izinli geçirecek olan sarı-kırmızılılar, yarın Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Keçiörengücü - Giresunspor
16.30 Eskişehirspor - Osmanlıspor
16.30 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Altınordu - İstanbulspor
TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİG
- İki ligde de 11'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.
41'İNCİ İSTANBUL MARATONU
Vodafone'un sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu bu yıl 41'inci kez koşulacak. Maratonda bugüne kadar düzenlenen 40 yarıştan 11'ini Türk, 29'unu ise yabancı atletler kazandı.
- Maraton programı
08.45 Tekerlekli sandalye yarış startı
09.00 42K elit atlet yarış startı
09.00 42K yarış startı
09.15 15K yarış startı
09.45 Halk koşusu startı
09.58 15K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı
11.11 42K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı
12.00 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
13.00 15K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
15.00 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
15.15 Anadolu Efes - Sigortam.net İTÜ Basket
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji
20.00 Teksüt Bandırma - Frutti Extra Bursaspor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Çankaya Üniversitesi
16.00 BOTAŞ - Samsun Canik Belediyespor
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - İzmit Belediyespor
VOLEYBOL
- AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Spor Toto - Arhavi Voleybol
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Tokat Belediye Plevne
14.00 Sorgun Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank
16.30 Ziraat Bankası - İnegöl Belediyespor
19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta
AVRUPA LİGLERİ
14.00 R. Valladolid - Mallorca (Enes Ünal)
14.15 Emmen - Vitesse (Ferhat Görgülü)
16.30 Krasnodar - Rostov (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.30 Venlo - Feyenoord (Orkun Kökçü)
17.00 C. Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü)
17.00 Lecce - Sassuolo (Mert Müldür)
17.30 Düsseldorf - Köln (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
18.00 Basel - Neuchâtel Xamax (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.30 Everton - Tottenham (Cenk Tosun)
20.00 Augsburg- Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
20.30 Celta Vigo - Getafe (Okay Yokuşlu - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
22.45 Milan - Lazio (Hakan Çalhanoğlu)
23.00 Granada - R. Sociedad (İsmail Köybaşı)
23.15 Braga - Famalicão (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:04
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|10
|16
|5. Başakşehir
|10
|16
|6. Galatasaray
|10
|16
|7. Sivasspor
|9
|15
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Göztepe
|10
|12
|11. Gaziantep FK
|9
|12
|12. Kasımpaşa
|9
|11
|13. Denizlispor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Fatih Karagümrük
|9
|16
|5. Balıkesirspor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Adanaspor
|10
|8
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Chelsea
|11
|23
|4. Leicester City
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|10
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Wolverhampton
|11
|13
|12. West Ham
|11
|13
|13. Tottenham
|10
|12
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|10
|10
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Atletico Madrid
|12
|21
|4. Sevilla
|12
|21
|5. Granada
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Levante
|12
|17
|9. Valencia
|12
|17
|10. Athletic Bilbao
|11
|16
|11. Getafe
|11
|16
|12. Osasuna
|11
|15
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Real Betis
|12
|13
|15. Eibar
|11
|12
|16. Deportivo Alaves
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5