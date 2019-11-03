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Son Dakika

3 Kasım Pazar DHA Spor Gündem

SÜPER LİG 14.00 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor 16.30 Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor 19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe GALATASARAY - Günü izinli geçirecek olan sarı-kırmızılılar, yarın Real Madrid karşılaşmasının...

SPOR 03.11.2019, 09:25
3 Kasım Pazar DHA Spor Gündem

SÜPER LİG
14.00 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

GALATASARAY
- Günü izinli geçirecek olan sarı-kırmızılılar, yarın Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ  LİG
14.00 Keçiörengücü - Giresunspor
16.30 Eskişehirspor - Osmanlıspor
16.30 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Altınordu - İstanbulspor

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİG
- İki ligde de 11'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

41'İNCİ İSTANBUL MARATONU
Vodafone'un sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu bu yıl 41'inci kez koşulacak. Maratonda bugüne kadar düzenlenen 40 yarıştan 11'ini Türk, 29'unu ise yabancı atletler kazandı.
- Maraton programı
08.45 Tekerlekli sandalye yarış startı
09.00 42K elit atlet yarış startı
09.00 42K yarış startı
09.15 15K yarış startı
09.45 Halk koşusu startı
09.58 15K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı
11.11 42K şampiyonunun tahmini bitiriş zamanı
12.00 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
13.00 15K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
15.00 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
15.15 Anadolu Efes - Sigortam.net İTÜ Basket
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji
20.00 Teksüt Bandırma - Frutti Extra Bursaspor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Çankaya Üniversitesi
16.00 BOTAŞ - Samsun Canik Belediyespor
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL
- AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Spor Toto - Arhavi Voleybol
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Tokat Belediye Plevne
14.00 Sorgun Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank
16.30 Ziraat Bankası - İnegöl Belediyespor
19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA LİGLERİ
14.00 R. Valladolid - Mallorca (Enes Ünal)
14.15 Emmen - Vitesse (Ferhat Görgülü)
16.30 Krasnodar - Rostov (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.30 Venlo - Feyenoord (Orkun Kökçü)
17.00 C. Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü)
17.00 Lecce - Sassuolo (Mert Müldür)
17.30 Düsseldorf - Köln (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
18.00 Basel - Neuchâtel Xamax (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.30 Everton - Tottenham (Cenk Tosun)
20.00 Augsburg- Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
20.30 Celta Vigo - Getafe (Okay Yokuşlu - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
22.45 Milan - Lazio (Hakan Çalhanoğlu)
23.00 Granada - R. Sociedad (İsmail Köybaşı)
23.15 Braga - Famalicão (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

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Günün Anketi Tümü
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Namaz Vakti 03 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:31
Öğle 12:53
İkindi 15:38
Akşam 18:05
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 10 16
5. Başakşehir 10 16
6. Galatasaray 10 16
7. Sivasspor 9 15
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Göztepe 10 12
11. Gaziantep FK 9 12
12. Kasımpaşa 9 11
13. Denizlispor 9 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Fatih Karagümrük 9 16
5. Balıkesirspor 9 16
6. Altay 10 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 10 9
15. Adanaspor 10 8
16. Giresunspor 9 8
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Chelsea 11 23
4. Leicester City 10 20
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 10 15
10. M. United 11 13
11. Wolverhampton 11 13
12. West Ham 11 13
13. Tottenham 10 12
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 10 10
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Atletico Madrid 12 21
4. Sevilla 12 21
5. Granada 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Levante 12 17
9. Valencia 12 17
10. Athletic Bilbao 11 16
11. Getafe 11 16
12. Osasuna 11 15
13. Real Valladolid 11 14
14. Real Betis 12 13
15. Eibar 11 12
16. Deportivo Alaves 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 11 5