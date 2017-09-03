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3 Eylül Pazar Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 11.00 Milliler, Harkiv'den Eskişehir'e gidecek. 13.30 Takımın Eskişehir'e varışı 19.30 Hırvatistan maçının hazırlıkları Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılacak idmanla başlayacak (basına...

3 Eylül Pazar Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.00 Milliler, Harkiv'den Eskişehir'e gidecek.
13.30 Takımın Eskişehir'e varışı
19.30 Hırvatistan maçının hazırlıkları Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılacak idmanla başlayacak (basına kapalı)

BEŞİKTAŞ
Takım izinli

FENERBAHÇE
Takım izinli

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
A GRUBU
19:00 Belarus - İsveç  
19:00 Hollanda - Bulgaristan  
21:45 Fransa - Lüksemburg
B GRUBU
19:00 Faroe Adaları - Andorra  
21:45 Macaristan - Portekiz  
21:45 Letonya - İsviçre  
H GRUBU
19:00 Estonya - Güney Kıbrıs  
20:45 Cebelitarık - Bosna-Hersek  
21:45 Yunanistan - Belçika  
I GRUBU
21:45 Hırvatistan - Kosova

EUROBASKET 2017
A GRUBU
13:45 Fransa - İzlanda
16:30 Slovenya - Yunanistan
20:00 Finlandiya - Polonya
B GRUBU
15:45 Gürcistan - Ukrayna
18:30 Litvanya - İtalya
21:30 Almanya - İsrail

Longines Uluslararası Yarış Festivali heyecanı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak final yarışlarıyla sona erecek. 

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