3 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

19.55 Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ikinci hafta maçında, İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak.

19.55 Gruptaki diğer mücadelede Braga (Portekiz) ile Slovan Bratislava (Slovakya) karşı karşıya gelecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

19.55 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Alman takımı Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.

19.55 Grupta Wolfsberger (Avusturya) ve Roma (İtalya) diğer maçta puan mücadelesi verecek.



TRABZONSPOR

22.00 Bordo mavililer, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında, İsviçre temsilcisi FC Basel ile karşılaşacak.

22.00 C Grubu'ndaki diğer maçta Krasnodar (Rusya) ve Getafe (İspanya) kozlarını paylaşacak.



GALATASARAY

- Sarı kırmızılı takım Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.



FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

11.00 Kupada 4'üncü eleme turu kura çekimi yapılacak.



FUTBOL

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ

17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan)

19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya)

19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)

19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya)

19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)

22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)

22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)

22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)



BASKETBOL

- Turkish Airlines EuroLeague'de sezon açılıyor

22.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko



- FIBA Kadınlar EuroCup Eleme Turu Rövanş Maçı

19.00 Kayseri Basketbol - Spartak Noginsk (İlk maçı temsilcimiz Rusya'da 81-67 kazanmıştı)