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3 büyüklerin hazırlık maçları ve Audi Cup D-Smart'ta

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D-Smart'ta futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından...

3 büyüklerin hazırlık maçları ve Audi Cup D-Smart'ta
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D-Smart'ta futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından yayınlanacak.
D-Smart'lılar bu karşılaşmaları Smart Spor HD kanalından (77. Kanal) takip edebilecek.
3 büyüklerin oynayacağı hazırlık maçları ve Audi Cup yayın programı şu şekilde:
22 Temmuz Pazartesi 19.30: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe 19.30: Fenerbahçe - Hertha Berlin
25 Temmuz Perşembe 20.00: Galatasaray - Augsburg (82.Kanal)
27 Temmuz Cumartesi 18.00: Beşiktaş - Eibar
30 Temmuz Salı 19.00: Tottenham Hotspur - Real Madrid (Audi Cup)
30 Temmuz Salı 21.30: Bayern Münih - Fenerbahçe (Audi Cup)
31 Temmuz Çarşamba 19.00: Audi Cup 3.'lük Maçı
31 Temmuz Çarşamba 21.30: Audi Cup Final Maçı
2 Ağustos Cuma 19.00: Beşiktaş - Udinese
4 Ağustos Pazar 18.00: Beşiktaş - Brescia
10 Ağustos Cumartesi 20.00: Beşiktaş - Panathinaikos
11 Ağustos Pazar 22.00: Fiorentina - Galatasaray

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