3 Büyükler sezonu D-Smart'ta açıyor

İSTANBUL-() Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu D Smart'ta açacak.

3 takımın sezon hazırlık maçları ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları HD kalitesiyle D-Smart'ta izleyiciler ile buluşuyor.

Türkiye'nin yenilikçi dijital yayın platformu ve internet sağlayıcısı D-Smart, 3 Büyüklerin yeni transferlerinin ilk kez seyirci karşısına çıkacağı sezon öncesi maçlarını futbolseverler ile buluşturuyor.

Maçları izlemek için D-Smart Aile Spor Paketi veya Mega Paket abonesi olunması yeterli. D-Smart yaz futbol sezonu için yeni kampanyasında Aile-Spor Paketini ve 10 MBPS'e kadar hızlı, sınırsız, kotasız interneti 77 TL'ye sunuyor.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi'nin aranması, www.dsmart.com.tr üzerinden form doldurulması ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına başvurulması yeterli.