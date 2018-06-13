Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

3 Büyükler sezonu D-Smart'ta açıyor

İSTANBUL-() Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu D Smart'ta açacak. 3 takımın sezon hazırlık maçları ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları HD kalitesiyle D-Smart'ta izleyiciler ile buluşuyor.  Türkiye'nin...

3 Büyükler sezonu D-Smart'ta açıyor

İSTANBUL-() Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu D Smart'ta açacak.
3 takımın sezon hazırlık maçları ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları HD kalitesiyle D-Smart'ta izleyiciler ile buluşuyor. 
Türkiye'nin yenilikçi dijital yayın platformu ve internet sağlayıcısı D-Smart, 3 Büyüklerin yeni transferlerinin ilk kez seyirci karşısına çıkacağı sezon öncesi  maçlarını futbolseverler ile buluşturuyor. 
Maçları izlemek için D-Smart Aile Spor Paketi veya Mega Paket abonesi olunması yeterli. D-Smart yaz futbol sezonu için yeni kampanyasında Aile-Spor Paketini ve 10 MBPS'e kadar hızlı, sınırsız, kotasız interneti 77 TL'ye sunuyor.
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi'nin aranması, www.dsmart.com.tr üzerinden form doldurulması ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına başvurulması yeterli. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325