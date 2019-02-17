3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağında Tayfun Taşdemir şampiyon oldu

Tayfun Taşdemir: Geçen sene kıl payı kaçırdığım şampiyonluğu bu sene kazandığım için çok mutluyum. Kupa Türkiye'de kaldı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı tamamlandı. Final maçında Türkiye'den Tayfun Taşdemir, Güney Kore'den Jae Ho Cho'yu 40-21 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada diğer Türk sporcu Murat Naci Çoklu da 3'üncü oldu.

UMB 2019 Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı Manavgat'ın Kızılağaç bölgesindeki bir otelde düzenlendi. Turnuvaya, 20'si Türkiye'den olmak üzere 20 ülkeden 149 sporcu katıldı. Turnuvada 7 gün süren karşılaşmalar sonucunda yarı finalde Türkiye'den Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu'yu 40-37, Güney Kore'den Jae Ho Cho ise Vietnam'dan Quyet Chien Tran'ı 40-28 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılamasında Tayfun Taşdemir rakibi Jae Ho Cho'yu 40-21 mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri UMB Dünya Bilardo Federasyonu Başkanı Farouk El Barki, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şampiyonada diğer Türk sporcu Murat Naci Çoklu ile Vietnamlı Quyet Chien Tran da 3'üncülüğü paylaştı. Ödül törenin ardından konuşan UMB Dünya Bilardo Federasyonu Başkanı Farouk El Barki, turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek Türkiye Bilardo Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.

TBF Başkanı Ersan Ercan, kürsüye 2 sporcu birden çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2019 yılı Türk bilardosu için çok iyi başladı. Burada Tayfun Taşdemir birinci, Murat Naci Çoklu üçüncü oldu. Umarım sporcularımız bu dereceleri diğer şampiyonalarda da sürdürerek başarımızı devam ettirir" dedi.

Başkan Ercan, Manavgat'ta 2 gün sonra Türkiye Bilardo Kupası'nın başlayacağını hatırlatarak, "Biz, rekor katılımlarla turnuvalar düzenliyoruz. Geçen yıllarda düzenlediğimiz turnuvalar Guiness Rekorlar Kitabına girmişti. Bu sene bu rekoru geliştireceğiz. 14 gün boyunca 2 bini aşkın sporcu bilardo turnuvasında karşılaşacak" diye konuştu.

Şampiyonada birinci olan Tayfun Taşdemir de çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçen sene kıl payı kaçırdığım şampiyonluğu bu sene kazandığım için çok mutluyum. Kupa Türkiye'de kaldı. Murat Naci Çoklu'nun da 3'üncü olması ayrıca çok sevindirici" şeklinde konuştu.

Final karşılaşmasına tutuk başladığını söyleyen Taşdemir, "İlk yarıda hem ben hem rakibim çok tutuk oynadı. İkinci yarıda ben atak yaptım ama rakibim buna karşılık veremedi ve şampiyon oldum" dedi.

Taşdemir, bundan sonraki turnuvalarda da bu başarısını sürdüreceğini belirtti.

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