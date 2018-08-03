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3 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE - Sarı lacivertli ekip, Benfica maçının hazırlıklarına devam edecek.  GALATASARAY 15.00 Galatasaray Bayrağı, Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekilecek. Törene başkan Mustafa Cengiz de katılacak. 18.00 Galatasaray,...

3 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip, Benfica maçının hazırlıklarına devam edecek. 

GALATASARAY
15.00 Galatasaray Bayrağı, Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekilecek. Törene başkan Mustafa Cengiz de katılacak.
18.00 Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, LASK Linz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına başlayacak.

BASKETBOL
11.00 22-30 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensupları ile bir araya gelecek.

YÜZME
- İstanbul'da düzenlenen CMAS 20'nci Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası sona erecek.

MHK YAZ SEMİNERİ
- Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2018-2019 Futbol Sezonu öncesindeki yaz seminerleri devam ediyor.

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