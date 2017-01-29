Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan, gözaltına alındı
HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan,...
Gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti
Gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...

29 Ocak Pazar Spor Gündemi

 SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor 15:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor 16:00 Trabzonspor - Gaziantepspor 19:00 Kayserispor - Fenerbahçe BEŞİKTAŞ 18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak. TFF...

29 Ocak Pazar Spor Gündemi

 SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor

15:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

16:00 Trabzonspor - Gaziantepspor

19:00 Kayserispor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ

18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TFF 1. LİG

13.00 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)

14.30 Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Mersin)

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Samsun 19 Mayıs)

18.30 Altınordu-Göztepe (Bornova)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19.00 D.Kongo Cumhuriyeti - Gana

22:00 Mısır - Fas

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 Fenerbahçe-Muratbey Uşak (Ülker Sports Arena)

16.00 Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank (Yeni Balıkesir)

19.00 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

14.00 Canik Belediyespor-Adana ASKİ (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Caferağa)

17.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe (Prof. Dr. Turgay Atasü)

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

13:00 Bursa B.Şehir Bld. - Galatasaray

EFELER LİGİ

16:00 Maliye Piyango - Galatasaray HDI Sigorta

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.