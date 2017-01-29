29 Ocak Pazar Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor
15:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
16:00 Trabzonspor - Gaziantepspor
19:00 Kayserispor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ
18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TFF 1. LİG
13.00 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)
14.30 Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Mersin)
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Altınordu-Göztepe (Bornova)
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19.00 D.Kongo Cumhuriyeti - Gana
22:00 Mısır - Fas
SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Fenerbahçe-Muratbey Uşak (Ülker Sports Arena)
16.00 Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank (Yeni Balıkesir)
19.00 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14.00 Canik Belediyespor-Adana ASKİ (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Caferağa)
17.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe (Prof. Dr. Turgay Atasü)
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13:00 Bursa B.Şehir Bld. - Galatasaray
EFELER LİGİ
16:00 Maliye Piyango - Galatasaray HDI Sigorta