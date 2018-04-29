29 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
FENERBAHÇE
-Takım izinli
AVRUPA LİGLERİ
16.00 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig maçlarına devam edilecek.
15.30 Pendikspor - Altay
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Trabzonspor - Darüşşafaka
15.15 Banvit - Anadolu Efes
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece
19.30 Tofaş - Eskişehir Basket
TENİS
- İstanbul Cup Tekler Finali -
17.00 Pauline Parmentier - Polona Hercog
- İstanbul Cup Çiftler Finali -
14.30 Xenia Knoll / Anna Smith - Shuai Zhang / Chen Liang
GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
Futbol 2'nci Lig 1'inci Devre Müsabakaları 29 Nisan- 05 Mayıs tarihleri arasında Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sentetik sahasında düzenlenecek.