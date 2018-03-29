29 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kayserisporlu Asamoah Gyan: "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

"Hocam şans verirse oynamak ve gol atmak isterim"

FENERBAHÇE

Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

11.00 Trabzonspor maçı hazırlıkları devam edecek.

15.00 Bafetimbi Gomis, Aslantepe GSSTORE'da taraftarlarla bir araya gelecek.



BEŞİKTAŞ

17.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

17.30 Fikret Orman ve Candaş Tolga Işık, Koç Üniversitesi'nde 'Spor Yönetimi ve Sporda Pazarlama Yöntemleri' seminerine katılacak.

TRABZONSPOR

10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

11.00 Bordo-mavili ekip hazırlıklarını sürdürecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

GÜREŞ

17 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun mücadele edeceği Uluslararası Yıldızlar Zafer Kupası Gebze'de başlayacak.

TMOK

11:00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi, 2018 programını Olimpiyatevi'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak

EUROLEAGUE

18:45 BC Khimky - Fenerbahçe Doğuş

20:45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa

EUROCUP KADINLAR YARI FİNALİ

20:00 Reyer Venezia - Hatay BŞB