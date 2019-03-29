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29 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fenerbahçe'nin mücadele gücü yüksek ve yetenekli oyuncularından Nabil Dirar; takımın durumu, yaklaşan Galatasaray derbisi, kadro dışı kaldığı süreç ve çeşitli konularda önemli açıklamalarda bulundu Nabil Dirar: Ali Koç Fenerbahçe'nin...

29 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fenerbahçe'nin mücadele gücü yüksek ve yetenekli oyuncularından Nabil Dirar; takımın durumu, yaklaşan Galatasaray derbisi, kadro dışı kaldığı süreç ve çeşitli konularda önemli açıklamalarda bulundu
Nabil Dirar: Ali Koç Fenerbahçe'nin geleceğini hazırlıyor
''Fenerbahçe sahaya çıktığında ölmek gerekecekse ilk ölmesi gereken kişi benim'
''Galatasaray veya Beşiktaş'a gol atmak isterim''
''Türkiye'nin büyük derbileri bambaşka atmosferlere sahne oluyor''
''Her maçı kaybedebilirsiniz ama derbileri kaybedemezsiniz''
''Aşağılarda olduğunuzda gerçekten bu size çok büyük bir stres yüklüyor''
''Takımdaki özgüven kaybı maçları etkiledi''
''Dünya üzerindeki her kulüpte oyuncular arasında küçük gruplar vardır''
''Kimse benim futbola olan motivasyonumu, moralimi futbola olan aşkımı kıramaz''
''Fenerbahçe'de olmaktan dolayı son derece mutluyum''
''Sahada kendimi daha iyi nerede hissettiğimi bilmiyorum''
''Taraftarları üzüyoruz maalesef'' 
''5'inci sırayı hedef koymuş durumdayız"

(ÖZEL) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın son durumundan gelecek sezonki hedeflere, yerli yabancı kuralından, milli takıma kadar birçok konuda  Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.
"Hedeflediğimiz Trabzonspor'un daha başındayız"
"2019-2020 sezonu ile ilgili herhangi bir transfer yasağı yok" 
"Biz bu güne transfer yaparak değil oyuncu göndererek geldik"
"Ülke genelinde Trabzonspor'a karşı sempati oluştu"
"Yusuf'a 20 milyon Euro'luk teklif geldi" 
"Şenol Güneş çok başarılı olacak"
"Farklı bir Trabzonspor olacak"
"Ekuban'ın katkı sağlayacağından emindim"
"Transferde örneklerimiz Yusuf, Abdülkadir, Ekuban ve Antony"
"Yerli ve yabancı oyuncu kuralında Trabzonspor kendi modelini uygulayacak"

BEŞİKTAŞ
11.00 Çaykur Rizespor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

HAZIRLIK MAÇI
17.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

BASKETBOL
- EuroLeague 
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih
22.30 Saski Baskonia  - Anadolu Efes

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi Çeyrek Final
18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş

GÜREŞ
Avrupa Şampiyonası öncesinde serbest ve grekoromen güreş milli takımları kamplarda hazırlıklarını sürdürüyor

BÜYÜK SPOR BULUŞMASI SPOR ÖDÜLLERİ
19.30 Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri töreni Ankara'da düzenlenecek.
 

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