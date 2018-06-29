29 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
15.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapacak.
19.00 Siyah beyazlılar, yeni sezona hazırlanıyor.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
10.00-18.00 Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.
BURSASPOR
09.00 - 18.00 Bursaspor, çalışmalarına devam edecek.
KAYSERİSPOR
- Sarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarının startını verecek.
VOLEYBOL
12.00 2018-19 Voleybol Sezonu'nda Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak.
Ülkemizi temsil edecek olan takımlar şöyle;
-CEV Şampiyonlar Ligi-
İstanbul BBSK (Erkekler)
-CEV Kupası-
Galatasaray HDI Sigorta (Erkekler) - Galatasaray (Kadınlar)
-CEV Challenge Kupası-
Maliye Piyango (Erkekler) - Aydın Büyükşehir Bld. (Kadınlar)
*Ülkemizi, CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkekler ve bayanlar kategorisinde grup aşamasından (4.Tur) itibaren temsil edecek diğer temsilcilerimizden Halkbank, Arkas Spor, VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe'nin rakipleri ise; tarihi ve yeri, CEV tarafından daha sonra açıklanacak Avrupa Voleybol Galası'ndaki gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak.
AKDENİZ OYUNLARI
- İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları devam edecek.
TENİS
- Belek'te düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sürüyor.