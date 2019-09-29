29 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Copello çiftinin final mutluluğu Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide finale kalan Yasmani Copello: Bu vatana madalya borcum var "Finalde sürpriz olabilir" "Eşim her zaman yanımda; anca beraber, kanca beraber" Milli...
(ÖZEL) Copello çiftinin final mutluluğu
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide finale kalan Yasmani Copello: Bu vatana madalya borcum var
"Finalde sürpriz olabilir"
"Eşim her zaman yanımda; anca beraber, kanca beraber"
Milli atletin eşi Elif Koç: Çok mutluyuz, hâlâ heyecanlıyım
SÜPER LİG
14.00 İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 Antalyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerin izleme komitesinde görev yapan Suat Tekelioğlu, öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
TFF BİRİNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Eskişehirspor
16.30 Balıkesirspor - Giresunspor
19.00 Ekol Göz Menemenspor - Osmanlıspor
19.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor
BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Bursaspor - Tofaş
15.15 Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyesi
17.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Sigorta
20.00 Sigortam.Net İTÜ BB - Fenerbahçe Beko
ATLETİZM
- Dünya Şampiyonası
21.45 Üç adım atlamada milli atlet Necati Er finalde yarışacak.
VOLEYBOL
- 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası finali
18.30 Sırbistan - Slovenya
HENTBOL
- 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup'ta 2'nci maç
18.00 Türkiye - Hırvatistan
AVRUPA'DAN FUTBOL
13.00 Espanyol - Real Valladolid (Enes Ünal)
15.00 Eibar - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
16.00 Lecce - Roma (Cengiz Ünder, Yıldırım Mert Çetin)
16.30 Fortuna Düsseldorf - Freiburg (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
17.45 Feyenoord - Twente (Orkun Kökçü)
18.30 Leicester City - Newcastle United (Çağlar Söyüncü)
21.45 Milan - Fiorentina (Hakan Çalhanoğlu)
22.00 Marsilya - Rennes (Metehan Güçlü)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Galatasaray
|6
|9
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Denizlispor
|6
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bursaspor
|6
|12
|2. Ümraniye
|6
|11
|3. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|6
|10
|5. Adana Demirspor
|5
|9
|6. Fatih Karagümrük
|5
|9
|7. İstanbulspor
|6
|9
|8. Altay
|6
|9
|9. Hatayspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2