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29 Ekim Buz Hokeyi Minikler Kupası Ankara’da yapıldı
Türkiye’nin dört bir yanından gelen minik sporcular, 29 Ekim Buz Hokeyi Cumhuriyet Kupası’nda ter döktü. 16 kulüpten yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyonda eğlenceli anlar yaşandı. Skor tutulmayan ve katılan tüm sporculara...
SPOR 29.10.2019, 19:21
Türkiye’nin dört bir yanından gelen minik sporcular, 29 Ekim Buz Hokeyi Cumhuriyet Kupası’nda ter döktü. 16 kulüpten yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyonda eğlenceli anlar yaşandı.
Skor tutulmayan ve katılan tüm sporculara madalya verilen organizasyonun ödül töreni sonrası açıklama yapan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Organizasyonumuzun temel amacı minik sporcularımızın buz hokeyi oynarken keyifli zaman geçirmeleri. Şimdi ödül töreninde ellerinde Türk Bayrakları ile seremonimize katılan çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluktan bunu başardığımızı görüyorum. Gelenekselleştirdiğimiz 29 Ekim Buz Hokeyi Minikler Turnuvamızın ödül töreninde yüzlerce sporcumuzla Şanlı Türk Bayrağımızın önünde buluştuk. Bayrağımızı temsil ettiğimiz her alanda layıkıyla dalgalandırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Skor tutulmayan ve katılan tüm sporculara madalya verilen organizasyonun ödül töreni sonrası açıklama yapan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Organizasyonumuzun temel amacı minik sporcularımızın buz hokeyi oynarken keyifli zaman geçirmeleri. Şimdi ödül töreninde ellerinde Türk Bayrakları ile seremonimize katılan çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluktan bunu başardığımızı görüyorum. Gelenekselleştirdiğimiz 29 Ekim Buz Hokeyi Minikler Turnuvamızın ödül töreninde yüzlerce sporcumuzla Şanlı Türk Bayrağımızın önünde buluştuk. Bayrağımızı temsil ettiğimiz her alanda layıkıyla dalgalandırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
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