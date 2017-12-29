Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...
 Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı
Esenler'de soygun sırasında çatışma

29 Aralık Cuma Spor Gündemi

FUTBOLA DEVRE ARASI Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı. Bazı takımlarda bazı futbolcular ligin son haftası itibariyle izine çıkarken, geri kalan kısım kupa maçlarının...

29 Aralık Cuma Spor Gündemi

FUTBOLA DEVRE ARASI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı. Bazı takımlarda bazı futbolcular ligin son haftası itibariyle izine çıkarken, geri kalan kısım kupa maçlarının ardından tatile başladı. İkinci yarı hazırlıkları genelde 3-4 Ocak 2018'den sonra başlayacak. Kulüpler, hazırlıklar için yine Antalya beldelerini tercih etti. Yöneticiler ve sportif direktörler ise transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

(özel araştırma) Takımlar gençlere ne kadar süre verdi?
-Genç futbolcular Süper Lig'de forma şansı bulamıyor.
-Gençlere en az süre veren takım Osmanlıspor oldu.
-Beşiktaş, ise 6 farklı oyuncuyu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynatarak gençlere en çok şans tanıyan takım oldu.
-En çok süre alan genç futbolcu Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı.

GALATASARAY'DA LİSTELER İÇİN SON GÜN
18:00 Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları, belgelerini divan kurulu başkanlığına teslim edecek.

THY AVRUPA LİGİ
20.30 Anadolu Efes - Brose Bamberg

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,