29 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Temennimiz temiz bir lig

"Engelli futbolunun gelişimi için desteğimiz her zaman olacak"

(ÖZEL) Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve milli sporcular Rukiye Yıldırım, Emre Kutalmış Ateşli ve Hakan Reçber 'ya konuştu.

Ali Şahin: Madalyaya yansımayan başarılar vardır

"Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 9 madalya bekliyoruz"

Rukiye Yıldırım: Son 3 maçta puan alıp yerimi korumak istiyorum

Emre Kutalmış Ateşli: Yeterince güçlü ve iyiyiz

Hakan Reçber: İleride kendimi olimpiyat şampiyonu olarak görüyorum

UEFA AVRUPA LİGİ

20.30 Trabzonspor - AEK

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

11.00 Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-lacivertli ekip Trabzonspor maçının hazırlıklarını basına açık yapacağı idman ile sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edilecek.

16.00 Sarı-kırmızılılar Kayseri'ye hareket edecek.

17.00 Takımın Kayseri'ye gelişi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ

19.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekilecek.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

YENİ MALATYASPOR

11.00 Yeni Malatyaspor'da sponsorluk anlaşması imzalanacak.

KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI

- A Grubu

17:00 Bulgaristan - Finlandiya

19:30 Türkiye - Sırbistan

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

- Birinci Eleme Turu

13.30 Muş Menderes - B. Özgüzeldere

15.30 Kilis Bld - Dersimspor

15.30 Başakspor - Kahta 02

15.30 Yüksekova Bld - Siirt İÖİ

15.30 Kars 36 - Hoçvanspor

15.30 Görelespor - Merzifonspor

15.30 1074 Çankırı - Boyabat 1868

16.00 Karaman Bld -Bucak Oğuzhan

16.00 Kızılcahamam - Kırıkkale BA

16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor

16.30 Yıldırımspor - Bozüyük Vitra

16.30 Tavşanlı L. - Isparta 32