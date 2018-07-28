28 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
10:30 Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısı yapılacak.
GALATASARAY
20.30 Sarı-kırmızılı takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Club Africain ile mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ
19:00 Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
15:00 "Trabzonspor için bir meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek.
GÜREŞ
46'ncı Yaşar Doğu Serbest Güreş Şampiyonası devam edecek. (Hasan Doğan Spor Salonu)
HAZIRLIK MAÇLARI
15:30 Heracles - Kasımpaşa
17:00 Union Saint-Gilloise - Göztepe
18:00 Al Shabab Riyadh - Çaykur Rizespor