28 Şubat Salı Spor Gündemi

FARKLAR 4-10-12 BOY OLDU!!

Beşiktaş Süper Lig'in 22'inci haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 yenerek puan farkını iyice açmaya başladı. Şimdi yeni hedef Cumartesi günü evinde oynayacağı Ç.Rizespor maçı.

1 MİLYON TL PRİM ALACAKLAR

Yönetim'in Galatasaray galibiyetine vermeyi kararlaştırdığı toplam 1 milyon TL'nin bugün hesaplara yatacağı öğrenildi.

TALİSCA, "BAŞKAN BONSERVİSİMİ ALIRSA SORUN BİTER"

Derbinin golünü atan müthiş sol ayak Anderson Talisca sorulan bir soru üzerine, "Burada mutluyum. Başkan bonservisimi alırsa, sorun biter" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA DURMAK YOK

11.00 Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başlayacak.

15.00 Beşiktaş Ümraniye'de Sancaktepespor ile hazırlık maçı yapacak.

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYE'DE ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI

Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek aradaki puan farkını 10'a çıkartmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 500 kadar taraftar tazahüratlar ve meşaleler ile takım otobüsünü büyük bir coşku ile karşıladı. Uzun süre tesislere girmekte zorlanan takım otobüsünde Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar Atiba'ya üçlü çektirdi.

TUDOR'DA İLAÇ OLAMADI

Dursun Özbek yönetiminde sürekli teknik direktör değiştiren Galatasaray, Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor da iki maçta 1 puan alarak beklentilere yanıt veremedi. Tudor maç sonu takım otobüsüne binmeyip, kendisine tahsisedilen minibüsle stattan ayrıldı.

MAÇA İLGİ BEKLENDİĞİ GİBİ OLMADI

Türk Telekom Arena'da 40 bin seyirci beklentisi, tahminlerin altında gerçekleşti. Pazartesi ve iş günü olması dolayısıyla, Galatasaray taraftarı stadı istenilen düzeyde dolduramadı.

TARAFTAR PROTESTO ETTİ

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen taraftarlar yönetimi istifaya davet ettiler.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile son buldu. Alınan mağlubiyet sonrası az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek tepkilerini 'yönetimi istifa' ve 'en büyük taraftar futbolcular sahtekar' sloganları ile dile getirdiler.

ANTALYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Antalyaspor maçı hazırlıkları başlayacak. Florya'da antrenman basına kapalı olacak.

FENERBAHÇE

Haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleşecek.

13.30 Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından 83 yaşındaki İsmail Kurt son yolculuğuna uğurlanacak (Karacaahmet Şakirin Camii)

TÜRKİYE KUPASI Çeyrek final ilk maçı

20.00 Kasımpaşa-Ç.Rize

LEICHESTER NİHAYET KAZANDI

9 ay önce takımını şampiyon yaparak peri masalının yaratıcısı Claduio Raineri'ye kovan İngiliz ekibi, Liverpoll'u 3-1 yenerek küme düşme potasının üzerine çıkmayı başardı. Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpoll ise bu mağlubiyetle, lider Chealsea'inn 14 puan gerisine düştü..

CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi

16:30 Eczacıbaşı VitrA - Dresdner SC Almanya (Burhan Felek Voleybol Salonu)

17:00 Uralochka-NTMK Ekaterinburg Rusya - VakıfBank (DIVS Uralochka Ekaterinburg)

19:30 Fenerbahçe - ST Raphael Var VB Fransa (Burhan Felek Voleybol Salonu)