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28 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 20.00 Kasımpaşa (1) - (3) Akhisarspor  FENERBAHÇE - Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek. BEŞİKTAŞ 11.00 Siyah Beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına...

28 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.00 Kasımpaşa (1) - (3) Akhisarspor 

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah Beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY
Sarı kırmızılı ekip, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Turuncu lacivertli ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen
- Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali 
17.00 Çukurova Basketbol - BOTAŞ
19.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe

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