28 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.00 Kasımpaşa (1) - (3) Akhisarspor
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah Beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı ekip, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Turuncu lacivertli ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen
- Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali
17.00 Çukurova Basketbol - BOTAŞ
19.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe