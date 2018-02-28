28 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ
14:00 Kulüpler Birliği Vakfi, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki Kulüpler Birliği ofisinde toplanacak.
BEŞİKTAŞ
18:00 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasının son çalışması yapılacak.
GALATASARAY
11:00 Galatasaray Müzesi spor müdürleri için görücüye çıkacak .
VOLEYBOL
-Kadınlar Cev Cup-
19.30 Eczacıbaşı VitrA - Yenisei Krasnoyarsk
-Erkekler Şampiyonlar Ligi
17:30 Halkbank - Friedrichshafen
20:00 Zaksa Kedzierzyn Kozle - Arkas Spor
22:30 Knack Roeselare - Fenerbahçe
BASKETBOL
- Kadınlar Avrupa Ligi -
20:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Bourges Basket
22:30 Uniqa Sopron - Fenerbahçe
- Kadınlar Avrupa Kupası -
20:00 Galatasaray - Spar Citylift Girona