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28 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ 14:00 Kulüpler Birliği Vakfi, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki Kulüpler Birliği ofisinde toplanacak. BEŞİKTAŞ 18:00 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak. FENERBAHÇE Türkiye...

28 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ
14:00 Kulüpler Birliği Vakfi, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki Kulüpler Birliği ofisinde toplanacak.

BEŞİKTAŞ
18:00 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE
Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasının son çalışması yapılacak.

GALATASARAY
11:00 Galatasaray Müzesi spor müdürleri için görücüye çıkacak .

VOLEYBOL
-Kadınlar Cev Cup-
19.30 Eczacıbaşı VitrA - Yenisei Krasnoyarsk
-Erkekler Şampiyonlar Ligi
17:30 Halkbank - Friedrichshafen
20:00 Zaksa Kedzierzyn Kozle - Arkas Spor
22:30 Knack Roeselare - Fenerbahçe

BASKETBOL
- Kadınlar Avrupa Ligi -
20:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Bourges Basket
22:30 Uniqa Sopron - Fenerbahçe
- Kadınlar Avrupa Kupası -
20:00 Galatasaray - Spar Citylift Girona

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