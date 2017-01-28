28 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)
10.30 FENERBAHÇE KULÜBÜ DİVAN TOPLANTISI
TFF 1. LİG
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor (Gaziantep Arena)
SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.30 Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Beşiktaş Akatlar Arena)
17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Karataş Şahinbey)
18.00 Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece (Hayri Gür)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13.00 Beşiktaş-Bellona AGÜ (Beşiktaş Akatlar Arena)
14.00 BOTAŞ-Tosyalı Toyo Osmaniye (Menderes)
14.00 Girne Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi (Mamak Belediyesi)
15.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)
VOLEYBOL, VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji Arena)
15.00 İdmanocağı-Eczacıbaş VitrA (Trabzon 19 Mayıs)
17.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Anafartalar)
18.00 VakıfBank-Seramiksan (Vakıfbank Spor Sarayı)
EFELER LİGİ
13.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)
15.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent)
AVRUPA LİGLERİ
18.00 Hapoel Beer - Ironi Kiryat (Beşiktaş'ın rakibi)
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19:00 Burkina Faso - Tunus
22:00 Senegal - Kamerun
GOLF
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası devam ediyor (Belek)