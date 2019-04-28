28 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Bursaspor - Akhisarspor
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
14.00 İstanbulspor - Birevim Elazığspor
16.30 Adana Demirspor - Boluspor
16:30 Osmanlıspor - Ümraniyespor
19.30 Abalı Denizlispor - Balıkesirspor Baltok
GALATASARAY
12.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Sarı-kırmızılı kafile Konya'ya hareket edecek.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko
20.00 Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
14.00 Arkas Spor - Fenerbahçe
TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi, Alexa Guarachi-Sabrina Santamaria çiftiyle final müsabakasına çıkacak.