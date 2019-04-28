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28 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 16.00 Bursaspor - Akhisarspor   16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor   19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü  SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 14.00 İstanbulspor - Birevim Elazığspor 16.30 Adana Demirspor - Boluspor 16:30...

28 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Bursaspor - Akhisarspor  
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor  
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü 

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
14.00 İstanbulspor - Birevim Elazığspor
16.30 Adana Demirspor - Boluspor
16:30 Osmanlıspor - Ümraniyespor
19.30 Abalı Denizlispor - Balıkesirspor Baltok

GALATASARAY
12.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Sarı-kırmızılı kafile Konya'ya hareket edecek.

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko
20.00 Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece

VOLEYBOL 
- Efeler Ligi
14.00 Arkas Spor - Fenerbahçe

TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi, Alexa Guarachi-Sabrina Santamaria çiftiyle final müsabakasına çıkacak.

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