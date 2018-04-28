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28 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE 10:30 Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Seçimi ve Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. BEŞİKTAŞ 14:00 Başkan Fikret Orman, No:1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisi'nin açılışına katılacak. GALATASARAY 17:00...

28 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
10:30 Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Seçimi ve Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

BEŞİKTAŞ
14:00 Başkan Fikret Orman, No:1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisi'nin açılışına katılacak.

GALATASARAY
17:00 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor  
13:30 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği  
16:00 Antalyaspor - Trabzonspor  
19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
 
SPOR TOTO 1. LİG
15:30 Adana Demirspor - Altınordu  
15:30 BB Erzurumspor - Elazığspor  
15:30 Denizlispor - Gaziantepspor
15:30 Eskişehirspor - Boluspor  
15:30 Gazişehir Gaziantep - Balıkesirspor Baltok  
15:30 Giresunspor - Samsunspor  
15:30 İstanbulspor - Adanaspor  
15:30 Grandmedical Manisaspor - MKE Ankaragücü  
15:30 Ümraniyespor - Çaykur Rizespor

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka
15:15 İstanbul BBSK - Gaziantep Basketbol
17:00 Muratbey Uşak - Fenerbahçe Doğuş
20:15 Sakarya BŞB Basketbol - Galatasaray Odeabank

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
-Çeyrek Final-
16:00 Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi
18:00 Çukurova Basketbol - Botaş

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